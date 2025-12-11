Cuatro días de agonía: el trágico final de Horus, el perro que fue víctima del estruendo de la pólvora en Armenia

En Armenia, el inicio de la temporada de festividades decembrinas ya ha dejado —además de más de 300 personas quemadas en todo el país, según el Instituto Nacional de Salud (INS)— una trágica pérdida que sigue prendiendo las alarmas sobre el uso inadecuado de la pólvora o juegos pirotécnicos.
Horus, un perro de aproximadamente 10 años, falleció este jueves 11 de diciembre tras sufrir un episodio de estrés severo desencadenado por los fuertes estruendos de la pólvora, sin encontrar alguna forma o remedio que lo pudiera ayudar.