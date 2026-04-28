Transición energética en debate: 60 países se reúnen en Colombia para dejar el petróleo

Frente al mar Caribe, surcado por navíos que transportan carbón, casi 60 gobiernos iniciaron este martes una reunión en Colombia para avanzar hacia una salida de los combustibles fósiles, en medio del conflicto en Irán que pone en jaque la seguridad energética mundial.
Esta cita inédita organizada por Colombia y Países Bajos en la ciudad de Santa Marta fue diseñada hace meses con un objetivo especialmente medioambiental, puesto que el petróleo, el gas y el carbón son los mayores contaminantes del planeta.
Pero la guerra en Oriente Medio, que hizo disparar los precios del crudo especialmente con el cierre del estrecho de Ormuz, expuso además la dependencia energética mundial de esos combustibles.