“¡Me encanta vivir en Bogotá!” Usuarios de Transmilenio colgaron a presunto ladrón por la ventana y todo quedó en video

“Me encanta vivir en Bogotá” es la frase que suele escucharse cuando ocurre algún hecho de inseguridad en la capital colombiana, que rápidamente se convierte en parte del ambiente. Un ejemplo reciente fue el caso de un presunto ladrón que fue dejado colgado de la ventana de un bus de Transmilenio.

La escena, que algunos internautas han calificado como divertida, fue captada en video y difundida en la cuenta @somosignorantescol y en plataformas como Instagram, X y TikTok.

El material audiovisual se ha viralizado rápidamente, ya que muestra al presunto delincuente colgado de un brazo mientras intenta sostenerse los pantalones ante las patadas que le propinan los pasajeros.