Tras la AmeriCup, Colombia ya piensa en la clasificación al Mundial y en la Liga Profesional

El reto no era fácil, no solo por el rival, sino porque a Colombia le faltaban varios de los estelares, jugadores con recorrido internacional que, por decisión personal, no estuvieron con el equipo en la AmeriCup. De todas maneras, liderados por Braian Angola y Hansel Atencia, dieron la pelea, logrando la clasificación –por primera vez– a los cuartos de final. En esa instancia, la derrota 94-56 ante Canadá acabó con la ilusión de seguir avanzando en el torneo, que ahora tiene a Canadá, Argentina, Brasil y Estados Unidos como semifinalistas. Los duelos de esa fase se disputarán este sábado en Managua, Nicaragua. La Selección ya se disolvió, y los jugadores se integrarán a sus respectivos equipos para arrancar una nueva temporada, mientras que otros regresaron a Colombia a esperar el llamado de los clubes que, en octubre próximo, estarán en la Liga Profesional.

En las ruedas de prensa que entregó el entrenador Tomás Díaz, siempre resaltó el compromiso de los basquetbolistas que fueron a Managua y entregaron todo para dejar en alto el nombre de Colombia. “A mí solo me queda agradecerle a este grupo por el profesionalismo, la pasión y la entrega que tuvieron en cada juego. No fueron rivales fáciles y siempre salimos con la ilusión y las ganas de buscar las victorias”, comentó Díaz. Asimismo, mencionó: “Haber clasificado entre los ocho es un logro muy importante para nosotros, pero debemos seguir trabajando y consiguiendo que el equipo sume experiencia. Enfrentamos al mejor de la ronda eliminatoria y nos superó físicamente, eso nos costó, pero hay muchas cosas positivas para seguir adelante. Vamos por un camino en el que sabemos qué queremos y para dónde vamos”, concluyó Díaz.

Hansel, por su parte, comentó que al final el balance es bueno: “Se unieron piezas jóvenes que tienen talento, pero sabíamos que teníamos bajas importantes. A pesar de ello, salimos siempre a dar lo mejor, por eso estoy orgulloso del equipo y del staff. Nunca bajamos las manos sin importar el rival que tuviéramos al frente”. Ahora, jugadores como Octavio Muñoz, Romario Roque, Hansel Atencia, Michael Jackson, Luis Almanza, Álvaro Peña, Cristian Solís y Sebastián Valencia vuelven a Colombia. Varios de ellos podrían disputar la Liga que arrancará en octubre, ya que continuarían con clubes como Paisas (campeón), Llaneros (subcampeón) y los que confirmen su participación en el segundo torneo del año.

Así es el camino al Mundial