Tras la AmeriCup, Colombia ya piensa en la clasificación al Mundial y en la Liga Profesional

El reto no era fácil, no solo por el rival, sino porque a Colombia le faltaban varios de los estelares, jugadores con recorrido internacional que, por decisión personal, no estuvieron con el equipo en la AmeriCup. De todas maneras, liderados por Braian Angola y Hansel Atencia, dieron la pelea, logrando la clasificación –por primera vez– a los cuartos de final.
En esa instancia, la derrota 94-56 ante Canadá acabó con la ilusión de seguir avanzando en el torneo, que ahora tiene a Canadá, Argentina, Brasil y Estados Unidos como semifinalistas. Los duelos de esa fase se disputarán este sábado en Managua, Nicaragua.
La Selección ya se disolvió, y los jugadores se integrarán a sus respectivos equipos para arrancar una nueva temporada, mientras que otros regresaron a Colombia a esperar el llamado de los clubes que, en octubre próximo, estarán en la Liga Profesional.