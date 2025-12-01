x

Tras casi 11 horas, reabrieron la Autopista Medellín–Bogotá

La vía que conecta al Oriente con la capital antioqueña estuvo cerrada por caída de material.

  • Así estuvo durante toda la noche la vía cerca del Alto de la Virgen a raíz de la caída de material. FOTO: Cortesía
    Así estuvo durante toda la noche la vía cerca del Alto de la Virgen a raíz de la caída de material. FOTO: Cortesía
hace 13 minutos
bookmark

Luego de casi 10 horas de haber sido cerrada por la seguridad de quienes por allí transitan, la concesión vial Devimed reabrió el paso por la Autopista Medellín–Bogotá a la altura del Alto de La Virgen.

Cabe recordar que cerca de las 8:30 p.m. la concesión vial debió declarar el cierre total de estar arteria a la altura del kilómetro 14, debido a la caída de material rocoso desde las laderas.

La situación afectó a ambas calzadas, las cuales debieron quedar cerradas durante toda la noche.

La situación tuvo gran impacto entre quienes a esas horas buscaban retornar a la capital antioqueña luego del fin de semana de inicio de Navidad. Por ello, vías alternas como Las Palmas presentaron alto flujo vehicular.

Cerca de las 7:00 a.m., los ingenieros de la Concesión autorizaron el paso de vehículos. Se espera que en el transcurso del día se confirme si la apertura es definitiva o temporal.

