Tras la muerte de Giorgio Armani, ¿quién se encargará de la reconocida casa de moda?

El reconocido diseñador de moda italiano Giorgio Armani falleció este jueves, 4 de septiembre, a sus 91 años. Su muerte fue confirmada por una publicación realizada en la cuenta oficial de su casa de modas.

Justamente una de las preguntas que ronda tras la muerte del influyente personaje es qué pasará con su casa de modas, la cual fue fundada hace 50 años por el italiano y en donde, hasta sus últimos días, se desempeñó como director creativo, CEO y era el único accionista.

Lea también: Murió Giorgio Armani, el reconocido “rey” de la moda italiana, a los 91 años

Con el pasar de los años, su compañía fue creciendo considerablemente, pues aparte de fabricar ropa y prendas de alta costura, también produce perfumes, cosméticos, gafas, relojes y artículos para el hogar.

Tal ha sido su expansión en el mercado que hoy en día el sello Armani está en un grupo que maneja diferentes marcas. Las 4 marcas: Giorgio Armani, dedicada a los diseños de alta costura; Emporio Armani, especializada en moda y accesorios; A|X Armani Exchange, una línea asequible dentro del grupo y Armani Casa, dedicada a los artículos del hogar, son el legado del diseñador italiano.

Sobre el futuro de este emporio, el diseñador ya había manifestado lo que pasaría con la compañía en caso de que él estuviera ausente; así lo hizo en una entrevista para la revista Financial Times, siendo esta de las últimas entrevistas que dio Armani tras la ausencia a varios desfiles.