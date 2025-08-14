Todavía no hay consenso para tratado internacional contra la contaminación con plásticos: Colombia quiere un texto ambicioso

Representantes de 184 países disponen este jueves de apenas unas horas para elaborar el primer tratado internacional contra la contaminación por plásticos, después de que la víspera un proyecto de acuerdo fuera rechazado masivamente.
Los debates el miércoles en la asamblea plenaria de la ONU en Ginebra en torno a una propuesta de síntesis de 10 páginas se realizaron en medio de una gran confusión.
Solo un país grande, India, aceptó el texto como base de discusión, mientras que la mayoría de los gobiernos y organizaciones participantes lo consideraron “desequilibrado” e “inaceptable” para proteger a las generaciones venideras.
Colombia, que quiere un texto ambicioso para luchar contra la contaminación por plásticos, consideró el documento “inaceptable”. Chile, México, Panamá, Canadá y la Unión Europea se sumaron a la postura, así como las naciones insulares del Pacífico.