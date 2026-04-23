Científicos crean la primera terapia que devolvió la audición a pacientes con un raro tipo de sordera

Las mutaciones genéticas son responsables de hasta el 60 % de la pérdida auditiva presente al nacer.

Una terapia génica para una forma rara de sordera genética ha logrado restaurar la audición en la mayoría de los 42 participantes de un ensayo clínico. Los resultados que se mantuvieron hasta 2,5 años.

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El trabajo, publicado en Nature, es el mayor ensayo de terapia génica para la pérdida auditiva hereditaria realizado hasta la fecha y el seguimiento más prolongado descrito.

Los resultados refuerzan estudios anteriores también publicados, según los cuales la terapia génica puede utilizarse para tratar algunas formas de sordera hereditaria.

La investigación fue realizada por científicos del Mass General Brigham, de Estados Unidos, y del Hospital Eye & ENT, de China.

“Es extraordinario ver cómo los pacientes pasan de la sordera total a poder oír”, señala Zheng-Yi Chen, quien recuerda que para muchos de ellos eso también significa la capacidad de desarrollar y utilizar el habla.

En el estudio, los investigadores utilizaron una terapia génica que desarrollaron para tratar la sordera autosómica recesiva 9 (DFNB9), causada por mutaciones en el gen OTOF.

Este gen proporciona al organismo las instrucciones para producir una proteína llamada otoferlina, que es esencial para la función auditiva.