Así fue la tregua que firmaron las bandas de “Los Pepes” y “Los Costeños” para cesar actividades criminales en Barranquilla

Las dos organizaciones criminales más peligrosas de Barranquilla firmaron un acuerdo para el cese de acciones delictivas en esa ciudad.
Desde la cárcel de la Picota y en compañía del Alto Comisionado para la Paz, se realizó la firma de esta tregua de los grupos denominados “Los Costeños” y “Los Pepes”, al mando de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias “Castor”, y Digno Palomino, respectivamente.
En esta tregua, que tendrá vigencia hasta el 20 de enero de 2026, se comprometen a mantener una tregua temporal de homicidio y actividades extorsivas como “gesto inicial de voluntad de paz y desescalamiento del conflicto”.