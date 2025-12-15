Fiscalía envía a prisión a dos hermanos por mover dineros del Tren de Aragua con criptomonedas, ¿cómo lo hacían?

Dos hermanos fueron capturados y enviados a prisión este 15 de diciembre de 2025 tras ser imputados por concierto para delinquir agravado y lavado de activos, luego de que la Fiscalía estableciera que, durante al menos dos años, habrían ocultado y movilizado dineros ilícitos del grupo criminal Tren de Aragua mediante criptomonedas, billeteras digitales y operaciones financieras irregulares, con apoyo de la Policía Nacional y la DEA.
La investigación identificó a Félix Eduardo y Félix Alfredo Herrera Durán como presuntos responsables de captar, transformar, mover y ocultar recursos provenientes de homicidios selectivos, extorsiones y tráfico local de estupefacientes.
Según la Fiscalía, estas actividades se desarrollaron principalmente en Bogotá, Medellín y Cúcuta, utilizando plataformas digitales y esquemas de fragmentación de dinero para aparentar legalidad.