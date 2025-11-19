Tres patinadores antioqueños viajarán a China para representar al país en la Final Mundial de la Serie de Pista de Velocidad

En la provincia china de Hunan, el 22 y 23 de noviembre, tres patinadores paisas vestirán los colores nacionales en la Final Mundial de la primera edición de la Serie de Pista de Velocidad. Se trata de Juan José Saraza, Salomé Sánchez y Sara Muñoz, quienes llegarán a la cita tras un arduo proceso de clasificación en los pasados Juegos Panamericanos, celebrados en la ciudad de la eterna primavera.
Le contamos quiénes son estos deportistas que dejarán en lo más alto el patinaje antioqueño el próximo fin de semana. Uno de ellos hará su debut mundial en esta competencia.