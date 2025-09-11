¿Ya hizo el trámite? Más de 3.000 personas en Rionegro quedarían fuera del Sisben si no actualizan información

La Alcaldía de Rionegro hizo un llamado urgente a su comunidad beneficiaria del Sisben, toda vez que más de 3.000 ciudadanos están en riesgo de perder su afiliación al régimen subsidiado de salud. Según informó la administración, la salida de estas personas se podría dar por no contar con la clasificación vigente en el Sisbén bajo la metodología IV la cual se logra por medio de la actualización de la información.Además, los migrantes venezolanos beneficiarios del sistema también podrían quedar por fuera, si no presentan ante la Secretaría de Salud el certificado de permanencia que exige la normatividad nacional. Lea también: En Antioquia mejorarán genéticamente al ganado vacuno para mejorar su producción Cabe destacar que el Gobierno Nacional estableció como requisito obligatorio que todos los afiliados al régimen subsidiado cuenten con su encuesta actualizada en el Sisbén o, en el caso de losmigrantes, con la documentación que respalde su estadía en el país. “Quienes no cumplan con este proceso perderán el acceso a la atención en salud”, añadió la Alcaldía. La Administración Municipal recuerda que el plazo para realizar este trámite vence en este mes de septiembre, por lo que invita a los usuarios a acercarse de inmediato a la oficina del Sisbén en la Casa Provincial o la taquilla 5 de atención al usuario en salud para resolver inquietudes. Entérese: Más de un millón de antioqueños no han actualizado el Sisben; así puede hacerlo para acceder a programas sociales“El objetivo de esta medida es proteger el derecho a la salud, garantizar que nadie pierda sus servicios médicos y que los recursos se destinen a quienes realmente lo necesitan”, señaló la Subsecretaría de Gestión en Salud.