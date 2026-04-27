Fuerza Naval de Estados Unidos destruyó otra lancha y mató a tres tripulantes en aguas del Pacífico

Tres tripulantes de una lancha perdieron la vida por un ataque de la Fuerza Naval de Estados Unidos en aguas del océano Pacífico, tras ser señalados de transportar un cargamento de cocaína.
La información fue suministrada por el Comando Sur de las Fuerzas Militares de esa nación, que en su cuenta oficial de X posteó un video de la destrucción de la embarcación con un misil.
“La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, resaltó la Institución extranjera, en referencia al hecho registrado este domingo 26 de abril, cerca de la Costa Pacífica de México.