Fuerza Naval de Estados Unidos destruyó otra lancha y mató a tres tripulantes en aguas del Pacífico

Tres tripulantes de una lancha perdieron la vida por un ataque de la Fuerza Naval de Estados Unidos en aguas del océano Pacífico, tras ser señalados de transportar un cargamento de cocaína. La información fue suministrada por el Comando Sur de las Fuerzas Militares de esa nación, que en su cuenta oficial de X posteó un video de la destrucción de la embarcación con un misil. “La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, resaltó la Institución extranjera, en referencia al hecho registrado este domingo 26 de abril, cerca de la Costa Pacífica de México.

“La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas varones murieron durante la operación. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, aseveró el Comando Sur. De acuerdo con los datos recopilados por la Fundación Insight Crime, que investiga las dinámicas del crimen organizado en América, desde septiembre de 2025 las Fuerzas Militares de EE.UU. han ejecutado 54 ataques en altamar. En esas acciones han muerto 184 personas, tanto en aguas del Caribe como del Pacífico. En el inicio de su operación, hace siete meses, Estados Unidos desplegó ocho buques, un portaaviones, un submarino y más de 4.000 uniformados. Algunos de ellos ya fueron trasladados al Medio Oriente, por el conflicto con Irán, pero la ofensiva en aguas del Hemisferio Occidental continúa.

¿Cuáles grupos están sacando la droga por altamar?

Tal cual ha venido reportando EL COLOMBIANO, más allá de que el flujo de drogas use otros medios, como avionetas, vehículos terrestres (vía Centroamérica) y buques mercantes, las lanchas y semisumergibles continúan zarpando desde Colombia, Ecuador y Venezuela hacia Norteamérica, arriesgándose a cruzar las áreas custodiadas por los radares y marinos estadounidenses. De acuerdo con información de la DEA, Europol y la Policía de Colombia, el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc operan como proveedores de la cocaína, y en algunos casos participan también en la exportación. Las rutas suelen tener como puntos de acopio los puertos colombianos, ecuatorianos y venezolanos, con paradas logísticas en República Dominica, Haití, Bahamas, Panamá, Nicaragua, Honduras y México. De Colombia, además de las redes transnacionales independientes, también se conocen despachos por la ruta del Caribe y el Pacífico de “la Oficina”, “los Pachenca”, “los Costeños”, “los Pepes” y la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico.