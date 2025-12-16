x

Temporada de diciembre ya deja tres niños menores de dos años quemados en Medellín

El caso más reciente correspondió a un menor de 10 meses, que sufrió quemaduras de segundo grado en el nororiente de Medellín.

  • Durante el último año, por lo menos 20 menores de edad han resultado lesionados por el uso de pólvora en Antioquia. FOTO: Donaldo Zuluaga Velilla. Archivo El Colombiano
El Colombiano
hace 26 minutos
bookmark

Tres niños menores de dos años, entre ellos dos bebés, hacen parte del saldo de personas quemadas que ha dejado esta temporada de fin de año en Medellín.

Uno de los casos más recientes ocurrió en la comuna Popular, en donde un menor de 10 meses quedó herido tras manipular unas chispitas mariposa cuando se encontraba en su casa.

Según el reporte de las autoridades, este menor sufrió una quemadura de segundo grado en su mano de una extensión de por lo menos el 5% y tuvo que ser llevado a un centro asistencial.

Las quemaduras de segundo grado son aquellas en las que el daño no solo alcanza la primera capa de la piel (la más externa, denominada epidermis), sino también la segunda (denominada dermis).

Estas lesiones se distinguen por la aparición de ampollas y representar un dolor muy intenso para los afectados.

El segundo caso ocurrió en la comuna 13 (San Javier) cuando una menor de 1 año también resultó quemada.

En el caso de esta segunda niña, también se constató que pese a su corta edad, se encontraba manipulando un palito de chispitas en plena calle, bajo el cuidado de un adulto que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Al igual que en el primer caso, esta bebé sufrió una quemadura de primer grado en el 5% de su mano

El tercer caso corresponde al de una niña menor de dos años, que resultó lesionada por jugar también con chispitas mariposa en un parque público de la comuna de El Poblado.

En este caso, la pequeña sufrió una quemadura de segundo grado en tres dedos de su mano izquierda.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud de Antioquia, en lo corrido de este año ya van 68 personas lesionadas por pólvora, de los cuales 20 son menores de edad y 48 adultos. De ese total, por lo menos 6 personas han resultado amputadas.

Los municipios con más casos son Medellín, con 34; Bello, con seis; Itagüí, con tres; y El Bagre, Uramita, Segovia, Nechí, Chigorodó y El Santuario, con dos cada uno.

Entre tanto, los municipios de Caucasia, Necoclí, Tarazá, Envigado, Cáceres, Remedios, Puerto Triunfo, Granada, La Ceja, San Pedro de Urabá, Zaragoza, Girardota y Copacabana registran de a un caso cada uno.

Los casos reportados este año representan un incremento del 4,6% en relación con el mismo periodo del año anterior, cuando se habían presentado 65 casos.

A nivel hospitalario, la principal consternación de las autoridades sanitarias es que todas las unidades de quemados del departamento, tanto las de adultos como las pediátricas, tienen una ocupación del 100%.

