Tres militares heridos en medio de un operativo contra cabecilla de una banda en Bogotá

Un fuerte tiroteo se registró este jueves en el sector de Mazurén, en Bogotá, donde tres soldados adscritos al Gaula Militar Cundinamarca del Ejército Nacional resultaron heridos tras ser atacados por un presunto cabecilla de una banda delincuencial acusado de homicidio.

Los hechos se registraron en el sector de Mazurén, en el norte de la capital, exactamente en la carrera 55 con calle 151, donde las autoridades adelantaban un operativo.

De acuerdo con las primeras versiones, el sospechoso se movilizaba en un vehículo y, al verse acorralado, sacó un arma de fuego y disparó desde la ventana contra los uniformados, lo que desató un violento intercambio de disparos.

Al lugar llegaron más unidades de apoyo para evacuar con prontitud a dos de los heridos hacia la Clínica del Trabajador, mientras que el tercero fue trasladado a la Fundación Cardioinfantil para recibir atención especializada, debido a la gravedad de sus lesiones.