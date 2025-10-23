x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

Tres militares heridos en medio de un operativo contra cabecilla de una banda en Bogotá

Uno de los uniformados presentó heridas de consideración tras el ataque efectuado desde la ventana de un vehículo.

  • Un tiroteo en el norte de Bogotá dejó tres soldados heridos. Las autoridades acordonaron la zona para adelantar la investigación. FOTOS: Captura de video.
El Colombiano
hace 41 minutos
Un fuerte tiroteo se registró este jueves en el sector de Mazurén, en Bogotá, donde tres soldados adscritos al Gaula Militar Cundinamarca del Ejército Nacional resultaron heridos tras ser atacados por un presunto cabecilla de una banda delincuencial acusado de homicidio.

Los hechos se registraron en el sector de Mazurén, en el norte de la capital, exactamente en la carrera 55 con calle 151, donde las autoridades adelantaban un operativo.

De acuerdo con las primeras versiones, el sospechoso se movilizaba en un vehículo y, al verse acorralado, sacó un arma de fuego y disparó desde la ventana contra los uniformados, lo que desató un violento intercambio de disparos.

Al lugar llegaron más unidades de apoyo para evacuar con prontitud a dos de los heridos hacia la Clínica del Trabajador, mientras que el tercero fue trasladado a la Fundación Cardioinfantil para recibir atención especializada, debido a la gravedad de sus lesiones.

El presunto agresor fue capturado en esta zona, rodeada de conjuntos residenciales, hasta donde llegaron más funcionarios del Ejército, la Policía y la Fiscalía. Las autoridades investigan las causas del hecho para establecer lo ocurrido y avanzar en la judicialización del presunto cabecilla delincuencial.

Se esperan declaraciones oficiales de las autoridades para conocer con exactitud los detalles de los hechos y los pasos a seguir en la investigación.

