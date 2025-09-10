ELN mató a 3 soldados en Bolívar y Catatumbo al tiempo que pidió destrabar diálogos de paz

Tres soldados fueron asesinados en ataques terroristas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), justo después de que esa organización terrorista manifestara su supuesta intención de retomar los diálogos de paz con el Gobierno.

Los crímenes ocurrieron entre la tarde del martes y el amanecer del miércoles, en los departamentos de Bolívar y Norte de Santander.

Según el Ejército, el primer ataque fue perpetrado en zona rural, en la frontera de los municipios bolivarenses de Santa Rosa y Morales.

El blanco fue un pelotón del Batallón de Operaciones Terrestres N°8, el cual fue sorprendido con drones armados con artefactos explosivos en la vereda San Isidro.