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¿Tusa mundialista? Esto pasó en su cuerpo durante los penales de la Selección Colombia contra Suiza

EL COLOMBIANO habló con profesionales de la salud sobre lo que vivieron los hinchas colombianos durante los penales contra Suiza.

  • Las sensaciones de fracaso y tristeza embargaron el ánimo de los hinchas colombianos después de la eliminación de la selección Colombia del Mundial de Futbol 2026. FOTO Juan Antonio Sánchez
    Las sensaciones de fracaso y tristeza embargaron el ánimo de los hinchas colombianos después de la eliminación de la selección Colombia del Mundial de Futbol 2026. FOTO Juan Antonio Sánchez
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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08 de julio de 2026
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Probablemente los diez minutos de los penales del partido de la Selección Colombia contra Suiza hayan sido los más tensos de los últimos meses, Una vez el resultado estuvo definido, un sentimiento de frustración se apoderó de los hinchas del equipo nacional. ¿Por qué se produjo esa tusa colectiva? Especialistas consultados por EL COLOMBIANO coinciden en que la derrota no solo representa el final de un partido, sino también la ruptura de las expectativas que millones de personas habían construido durante el torneo.

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Para Zahir Eduardo Ramos Serrano, Representante del Campo de Psicología del Deporte y el Ejercicio del Colegio Colombiano de Psicólogos, la llamada “tusa futbolera” responde a la pérdida del futuro que los aficionados habían imaginado. Explicó que, durante el Mundial, muchos hinchas proyectaron la clasificación a las siguientes rondas, planearon dónde verían los próximos partidos y compartieron esa ilusión con familiares y amigos. Cuando la selección quedó eliminada, no solo terminó la participación deportiva, sino también ese escenario que habían construido mentalmente.

El especialista comparó este proceso con una ruptura de pareja, pues, según explicó, el impacto emocional suele estar relacionado con la desaparición de los proyectos imaginados más que con el hecho puntual de la pérdida. En ese sentido, indicó que es normal experimentar tristeza, frustración o sensación de vacío después de una eliminación.

El psicólogo recomendó a los aficionados aceptar las emociones que produce la eliminación, evitar asumir el papel de expertos para buscar responsables inmediatos, retomar la rutina cotidiana y recordar que detrás de cada jugador hay personas que también enfrentan la frustración del resultado.

Desde el punto de vista médico, Óscar Muñoz Mejía, neumólogo y director científico del Instituto Respira Conciencia, explicó que un partido de alta tensión activa respuestas automáticas del sistema nervioso. Durante encuentros de este tipo es usual que aumenten la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración, además de presentarse sudoración, palpitaciones o molestias abdominales.

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Aunque estas respuestas son normales, advirtió que pueden representar un riesgo para personas con enfermedades cardiovasculares, especialmente si no mantienen controlados factores de la importancia de la hipertensión o la diabetes, o si combinan el estrés con consumo excesivo de alcohol, tabaquismo o falta de descanso.

El especialista recordó que investigaciones realizadas durante el Mundial de Alemania 2006 encontraron un incremento de entre dos y tres veces en la frecuencia de eventos cardiovasculares cuando jugaba la selección anfitriona. Por ello recomendó mantener los tratamientos médicos, dormir adecuadamente, moderar el consumo de alcohol, hidratarse y utilizar la respiración consciente para disminuir los niveles de estrés.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Es normal sentir tristeza o vacío después perder un partido?
Sí. El especialista explicó que es normal experimentar tristeza, frustración o sensación de vacío tras una eliminación deportiva, especialmente cuando existían expectativas emocionales importantes alrededor del torneo.
¿Por qué los penales generan tanta tensión emocional en los hinchas?
Los penales concentran una alta incertidumbre en pocos minutos. Esa combinación de expectativa y falta de control sobre el resultado hace que muchas personas vivan el momento con una intensidad emocional mayor.
¿Qué le pasa al cuerpo durante un partido de alta tensión como Colombia vs. Suiza?
El neumólogo Óscar Muñoz Mejía explicó que el sistema nervioso activa respuestas automáticas como aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración, además de sudoración, palpitaciones o molestias abdominales.
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