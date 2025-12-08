¿Por qué el club antioqueño de triatlón, CNMC, recorrerá 1.000 kilómetros en honor a “la amistad?

El Club Triatlón CNMC —Corra, Nade, Montecicla— cumple en 2025 una década como institución reconocida por el Inder de Medellín, pero su historia comenzó mucho antes, cuando unos amigos decidieron reunirse simplemente para moverse.
Eran jornadas empíricas, sin escenarios oficiales, guiadas por la intuición y por un entrenador que creyó en ellos desde el inicio. Con el tiempo llegó la formalización, el acceso a espacios deportivos y la estructura que exige la Liga de Triatlón; pero lo esencial, dicen sus líderes, nunca cambió: siguen siendo un grupo de amigos que se reúne para entrenar, cuidarse y celebrar la vida a través del deporte.