Tribunal confirma la paternidad del alcalde Alejandro Char sobre hijo no reconocido

El Tribunal de Bogotá dejó en firme la decisión del Juzgado Primero de Familia que reconoce legalmente a Steven Castellanos Ramos como hijo del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub. Así sucedió.

  • El Tribunal de Bogotá confirmó la paternidad del alcalde Alejandro Char Chaljub sobre Steven Castellanos Ramos, ordenando actualizar su registro civil y reconocerlo legalmente como Steven Char Ramos. FOTO: Colprensa.
  • El fallo pone fin a una historia que comenzó en 1991, cuando Diana Ramos mantuvo una relación con un joven Alejandro Char mientras trabajaba en la Inmobiliaria de la familia. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
hace 28 minutos
bookmark

El Tribunal de Bogotá confirmó la paternidad del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, sobre Steven Castellanos Ramos, en una decisión que pone fin a un proceso de filiación que se extendió por más de tres décadas.

El Juzgado Primero de Familia del Circuito de Bogotá ordenó la modificación del registro civil del joven, quien ahora será identificado oficialmente como Steven Char Ramos, reconociendo su derecho a la identidad y cerrando un caso que permaneció bajo reserva judicial.

De acuerdo con el fallo, el juzgado estableció que Jorge Eliécer Castellanos Moreno no es el padre biológico del joven y dispuso la corrección del documento de nacimiento ante la Notaría 40 de Bogotá. La sentencia se sustentó en pruebas periciales y testimoniales que permitieron establecer la relación paterna con el mandatario barranquillero.

El proceso se originó en junio de 2024, y fue publicado por el medio El Atlanticense, que reveló el documento de la demanda de filiación presentada ante la justicia.

Conozca: “El Oso Yogui”, exasesor de Alex Char, promete revelarle a la Fiscalía casos de corrupción, ¿que más dirá?

Steven Castellanos, entonces de 33 años, decidió iniciar la búsqueda de su identidad biológica tras conocer por confesión de su madre, Diana Ramos, que su presunto padre era el actual alcalde de Barranquilla. Durante el proceso, Char se negó en dos ocasiones a practicarse la prueba de ADN ordenada por el juzgado —en diciembre de 2024 y junio de 2025—, lo que, según la ley, permitió inferir la paternidad alegada.

El fallo pone fin a una historia que comenzó en 1991, cuando Diana Ramos mantuvo una relación con un joven Alejandro Char mientras trabajaba en la Inmobiliaria de la familia. FOTO: Colprensa.
Para Steven y su madre, el fallo representa el cierre de una historia que comenzó en 1991, cuando Ramos trabajaba en la Inmobiliaria Char en Bogotá y mantuvo una relación con un joven Alejandro Char. Según ella, el vínculo terminó abruptamente cuando le informó de su embarazo, y desde entonces él se habría apartado por completo.

El caso concluye con el reconocimiento legal de la paternidad y la actualización del registro civil de nacimiento.

