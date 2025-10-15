x

Ya hay fecha para conocer la decisión del Tribunal en el caso del expresidente Álvaro Uribe

La audiencia la fijó el Tribunal Superior de Bogotá tras resolver la apelación de la defensa.

  • Álvaro Uribe, expresidente condenado por soborno a testigos. Foto: Colprensa
El Colombiano
hace 24 minutos
bookmark

El próximo martes, 21 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá anunciará su decisión sobre el recurso de apelación que busca revocar la condena impuesta en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Dicha sentencia lo declaró culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y le impuso una pena de prisión domiciliaria por 12 años.

La corporación ya había anticipado que la decisión está tomada, lo que deja al país a la expectativa de si el alto tribunal confirma o anula la primera condena contra un exmandatario colombiano en ejercicio de sus funciones públicas.

En desarrollo...

