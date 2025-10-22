Punto por punto, así se desmontó la teoría de la Fiscalía y la juez en el caso Álvaro Uribe

En una decisión de segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia de 12 años de prisión domiciliaria que pesaba contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y lo absolvió por todos los cargos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
El pronunciamiento, que volvió a agitar las toldas en la esfera política del país, fue realizado este martes por la Sala Penal de la Corporación, con vocería de los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez (ponente), Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto.
En su lectura de la sentencia, en respuesta a una apelación presentada por la defensa de Uribe, Merchán realizó una severa crítica al análisis efectuado por la juez 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, quien había condenado al expresidente el pasado 1° de agosto.
El togado puso en entredicho la imparcialidad de la jurista, señalándola de carecer de rigor probatorio en algunos apartes de su sentencia, de incurrir en errores metodológicos y basarse en inferencias subjetivas y metáforas en vez de pruebas técnicas. A continuación, la manera en que, punto por punto, el magistrado fue desmontando la teoría de la Fiscalía y la juez.
Eliminación de interceptación telefónica
El magistrado analizó la orden de interceptar la línea telefónica del abogado y representante a la Cámara, Nilton Córdoba Manyoma, con la que al final los investigadores terminaron chuzando el celular de Álvaro Uribe. A juicio de la defensa del procesado, esto fue un error malintencionado, por lo que las pruebas recaudadas en ese procedimiento debieron ser anuladas.
La Fiscalía expuso que la Corte Suprema de Justicia ya había descartado la mala fe en este punto, y que esa interceptación a Córdoba generó un hallazgo casual de la presunta participación de Uribe en los sobornos, lo que contribuyó a guiar las pesquisas hacia él.
En su análisis, el Tribunal encontró que en el expediente hay información contradictoria frente a este tema, pues en unos folios se menciona esta situación como “un hallazgo casual”, pero en otros está consignado como una interceptación directa hacia Uribe.
“Se concluye que hubo vulneración al derecho a la intimidad (...) La interceptación se basó en una información errónea, nunca existió orden judicial dirigida a interceptar el teléfono de Uribe Vélez. Hubo falta de diligencia en la interceptación”, leyó el magistrado.
Añadió que a los investigadores les faltó rigor para verificar ambos números, dado que ya conocían el teléfono del expresidente desde 2017.