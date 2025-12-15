Trinidad y Tobago autorizó que aviones de EE. UU. utilicen sus aeropuertos en medio de la presión a Venezuela

Trinidad y Tobago autorizó a Estados Unidos a utilizar sus aeropuertos “en las próximas semanas” para “movimientos de carácter logístico”, en plena crisis entre Caracas y Washington, anunció este lunes 15 de diciembre el Ministerio de Asuntos Exteriores del pequeño archipiélago situado a unos diez kilómetros de Venezuela.
Desde el pasado mes de agosto, Washington ha desplegado en el Caribe una importante presencia militar, oficialmente para combatir el tráfico de drogas con destino a Estados Unidos.