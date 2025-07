Otra noticia falsa difundida por Petro: compartió video de una supuesta obra en La Guajira que realmente es un puente en EE. UU.

El perfil de la red social X del presidente Gustavo Petro tiene más de 8.2 millones de seguidores. Por ser un jefe de Estado, se supone, sus publicaciones deben tener mayor responsabilidad a la de un ciudadano común y corriente que no ostenta un cargo de esa magnitud. Sin embargo, el mandatario desde antes de asumir la Presidencia ha compartido varias noticias falsas desde sus redes , particularmente X , antes Twitter.

Varios usuarios notaron que las imágenes no corresponden de ninguna manera a un puente ubicado en la capital de La Guajira, pero tampoco a ninguna obra realizada por el Gobierno en el país. Realmente la imagen corresponde al monumento que está sobre el río Arkansas en Wichita, Kansas, en Estados Unidos, que se llama “Keeper of the Plains”.