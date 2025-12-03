x

Neymar marcó triplete, llegó a 150 con Santos y aleja a su club del descenso en el Brasileirão

El jugador ha sido la figura de su club en los últimos dos compromisos, aunque se decía que estaba lesionado.

    Neymar marcó triplete con Santos y llegó a 150 goles con el club de sus amores. FOTO TOMADA X@SantosFC
Agencia AFP
hace 30 minutos
bookmark

Neymar marcó este miércoles tres goles en la victoria 3-0 del Santos como visitante ante el Juventude en el Brasileirão, resultado clave en la lucha por evitar el descenso a falta de solo una jornada por jugar.

El astro de 33 años anotó en los minutos 6, 65 y 73, de penal, para comandar al equipo entrenado por el argentino Juan Pablo Vojvoda en la 37ª fecha del campeonato.

Llegó a 150 goles en el club en el que debutó como profesional, con lo que se convirtió en el undécimo jugador que alcanza ese hito.

“Estoy muy feliz de hacer esa marca (...). Agradezco a todos los compañeros que han hecho parte del equipo en estos años”, celebró Neymar en declaraciones divulgadas por el Santos.

Desafiando temores por la posibilidad de que se perdiera los últimos encuentros del Peixe en la temporada debido a una lesión en la rodilla izquierda, la exestrella de Barcelona y Paris Saint-Germain ha respondido en estos momentos cruciales, con cinco goles en sus últimas tres presentaciones.

Así, Neymar alcanza ocho dianas en el actual Brasileirão.

Tras el triunfo ante el Juventude, el Santos llega a 44 puntos, dos por encima de la zona de descenso.

El próximo domingo, el viejo equipo de Pelé enfrentará al Cruzeiro en Vila Belmiro, en busca de garantizar la permanencia en la Serie A.

Es el primer hat-trick de Neymar desde abril de 2022, cuando jugaba con el PSG, en una goleada 6-1 a domicilio sobre el Clermont en la liga francesa.

