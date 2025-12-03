Neymar marcó triplete, llegó a 150 con Santos y aleja a su club del descenso en el Brasileirão

Neymar marcó este miércoles tres goles en la victoria 3-0 del Santos como visitante ante el Juventude en el Brasileirão, resultado clave en la lucha por evitar el descenso a falta de solo una jornada por jugar.

El astro de 33 años anotó en los minutos 6, 65 y 73, de penal, para comandar al equipo entrenado por el argentino Juan Pablo Vojvoda en la 37ª fecha del campeonato.

Llegó a 150 goles en el club en el que debutó como profesional, con lo que se convirtió en el undécimo jugador que alcanza ese hito.