Tropa resistió 183 ataques de dron en El Plateado

“Hemos logrado 14 sometidos a la justicia, personas de la estructura Carlos Patiño que se le han entregado al Ejército; cuatro muertos en operaciones militares, dos capturas, 11 fusiles recuperados, seis armas cortas, más de 3.000 cartuchos y explosivos. Hemos tenido 12 combates, 29 hostigamientos, hemos recibido 183 ataques con dron; gracias a la nueva tecnología que tenemos detectamos 1.056 drones, destruido 15 vallas de proselitismo, 356 artefactos explosivos improvisados y 186 minas antipersonales. Ese es el balance en cifras, pero lo de resaltar son los 4 kilómetros que hemos logrado ingresar al norte de El Plateado, sobre los sectores de La Hacienda y Pambilar, desde donde esas estructuras atacaban El Plateado; ya llevamos 40 días sin sufrir ataques con drones. Esto es lento por los campos minados que colocan como barrera, para no permitir el ingreso de las tropas”.

Seis meses después, la guerra contra el frente Carlos Patiño de esta organización, comandado por “Kevin”, sigue al rojo vivo. Las tropas han soportado cinco asonadas de la comunidad, 183 ataques con dron, la muerte de seis compañeros, las heridas de 13 más por esos drones terroristas y las mutilaciones de otros 29 por campos minados. Aún así, no retroceden.

¿Qué nivel de control social de las disidencias han encontrado?

“Lo que hemos encontrado es que ya la población civil no accede a las pretensiones de manera tan fácil, la gente se cansó de las amenazas. Ya no somos objeto de asonadas. Esta guerrilla ha acudido a extorsiones con montos que superan las capacidades económicas de los campesinos, a eso han tenido que acudir. En el cañón del Micay han ido perdiendo el control y de ahí los ataques que hemos registrado en el norte del Cauca, en Valle y Nariño, fruto de ese desespero que tienen, para que no continuemos arrebatándoles lo que para ellos es el bien más preciado, el cañón del Micay”.

¿De qué manera ha afectado Perseo al EMC?

“Ha perdido un componente muy importante, el talento humano, sus efectivos se han visto disminuidos, para lo cual han tenido que recurrir a todo tipo de artimañas con el fin de poder continuar reclutando sus efectivos; el control territorial lo han perdido y por ende el flujo y venta de estupefacientes tienen que estar en caída a raíz de los controles que tenemos”.

¿Qué es lo último que se ha sabido de “Kevin”, el jefe del frente Carlos Patiño?

“Ya no se pasea como antes, cuando se venía desde Honduras a El Plateado, donde vivía en un hotel. Ese privilegio lo perdió el 12 de octubre del año pasado, ya no vemos disidentes que se muevan en camionetas de día como antes; ya los vemos de civil, no pueden andar uniformados. A ‘Kevin’ le ha tocado refugiarse entre Huisitó y Honduras, con mucho sigilo trata de aproximarse a Honduras, porque sabe que le respiramos en la nuca”.

¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad frente a los soldados, en un territorio históricamente dominado por las Farc?

“Los primeros tres meses la población era temerosa a hablar y mirar a los soldados. Seis meses después el panorama es diferente. Una población receptiva, que quiere al soldado, que incluso en la última asonada los protegió. La comunidad ya entrega mucha información, nos toca acompañarla, que sepan que no estamos detrás de sus cultivos ni de sus laboratorios, sino desarrollando un ambiente de seguridad para que el Estado pueda entrar con todos sus programas y proyectos”.