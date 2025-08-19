“Los paisas no nacimos el día de los temblores”: así es la trova que ilusiona a los hinchas de Nacional con una victoria ante Sao Paulo

Los aficionados de Atlético Nacional están ilusionados con llegar, después de nueve años, a octavos de final de una Copa Libertadores. La última vez que lo hicieron fue en la edición de 2016, cuando terminaron siendo campeones del torneo continental tras vencer, en la final, a Independiente del Valle de Ecuador.
Ahora los verdes tienen la opción de lograrlo de nuevo. Para hacerlo deben superar, en el estadio Morumbí de Brasil, a Sao Paulo en el partido de vuelta de los octavos de final que se disputa este martes. El elenco verde, dirigido por el entrenador argentino Javier Gandolfi, empató sin goles hace una semana en la ida, jugada en el Atanasio Girardot.