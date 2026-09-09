¿Lo están apurando a comprar? Estas son las señales de que una marca usa trucos digitales para presionarlo

Comprar en línea, registrarse en una aplicación o dejar datos en una tienda digital ya hace parte de la rutina de millones de personas. Por eso, conviene prestar atención a cómo están diseñadas las pantallas y qué decisiones facilitan o dificultan. Algunas plataformas utilizan estrategias que buscan que el usuario compre, acepte condiciones o entregue información rápidamente, en lugar de permitirle evaluar las opciones con tranquilidad. Estas prácticas pueden aprovechar la prisa o la distracción y terminar condicionando la decisión de compra. Puede leer: Embajador chino defiende a Temu y Shein: “denigrar ese modelo no es señal de madurez cognitiva” De acuerdo con Alejandra Marcela Peláez, docente de la Maestría virtual en Gerencia de Mercadeo Digital de Areandina, una primera alerta aparece cuando una página genera urgencia sin explicar qué ocurrirá realmente cuando termine el tiempo. “Si un sitio le hace sentir que debe decidir ya, pero no le aclara qué cambia de verdad cuando el tiempo se acaba, eso no es información útil. Es presión. Y cuando la presión reemplaza a la explicación, la libertad de decidir se reduce”, explica Peláez.

Temporizadores y mensajes de escasez en las plataformas digitales

Una señal clara son los temporizadores, mensajes de escasez y ofertas aparentemente exclusivas. Entérese: Analdex pide a la Dian actuar contra Shein y Temu por competencia desleal Frases como “solo quedan 2”, “última oportunidad” o cuentas regresivas pueden buscar una reacción inmediata. La alerta aparece cuando estos mensajes se repiten bajo las mismas condiciones. Por ejemplo, si una cuenta regresiva termina y vuelve a aparecer igual horas después, la supuesta urgencia podría estar diseñada para incentivar una compra impulsiva. También conviene desconfiar de mensajes como “hay ocho personas viendo esto ahora” o “alguien de Bogotá lo compró hace tres minutos” cuando el usuario no tiene cómo comprobar que esa información sea real.

Botones que facilitan comprar y dificultan cancelar

La forma en que se presentan los botones también puede influir en la decisión. Si “comprar”, “aceptar” o “suscribirse” aparece destacado, mientras “rechazar”, “cancelar” o “no gracias” queda pequeño, gris o escondido, la página está dando mayor visibilidad a una de las opciones. Le puede interesar: Comprar a cuotas sin interés dinamiza el consumo: genera 20% más ventas y 6,42% más gasto La estrategia puede ir más allá de lo visual. Frases como “prefiero perder dinero”, utilizadas para rechazar una oferta, buscan generar culpa y dificultar que el usuario diga que no.

Ojo con los datos y las suscripciones

Otra alerta está en los formularios. Antes de registrarse o comprar, es importante verificar si los datos solicitados son necesarios para completar la operación. Información como fecha de nacimiento, número de identificación, teléfono o acceso a contactos no debería solicitarse sin una justificación clara cuando no resulta indispensable para el servicio. También es necesario revisar las opciones que aparecen activadas automáticamente. “Hay manipulaciones silenciosas que mucha gente no detecta porque parecen parte normal del proceso. Una casilla ya marcada, un seguro opcional activado por defecto o una suscripción preseleccionada funcionan porque el diseño apuesta a que el usuario no lo note”, señala Peláez. Por eso, antes de aceptar, conviene revisar si existen seguros, boletines, renovaciones automáticas o suscripciones seleccionadas de antemano.

Cuatro claves antes de pulsar “comprar”

El consumidor puede hacer una revisión rápida antes de finalizar una operación digital: 1. Revisar el precio total. Algunas plataformas agregan impuestos, envíos u otros cargos al final del proceso. 2. Verificar los servicios adicionales. Hay que comprobar que seguros, boletines y suscripciones no estén activados por defecto. Vea también: Del buscador al ‘scroll’: 1 de cada 4 ya compra por TikTok o YouTube y 44% deja que influyan en su decisión 3. Revisar cómo se cancela. Si comprar es sencillo, pero cancelar, eliminar datos o cerrar una cuenta requiere muchos pasos, es una señal que merece atención. 4. Comprobar la urgencia. Cerrar la página y regresar después puede revelar si una supuesta oferta limitada realmente tenía una condición temporal.

La transparencia también beneficia a las marcas

Estas prácticas no son necesarias para aumentar las ventas. Una empresa puede mejorar sus conversiones sin dificultar que el cliente rechace una oferta o cancele un servicio. Una prueba sencilla es preguntarse: si el consumidor entendiera completamente lo que ocurre en esa pantalla, ¿tomaría la misma decisión? Si probablemente no lo haría, el diseño podría estar priorizando la conversión sobre una decisión informada. Para las empresas, además, estas estrategias pueden tener un costo reputacional. Más noticias: Marketplace de El Hueco en Medellín lanza pago contra entrega y alcanza los 30.000 productos disponibles “Para una marca pequeña, la tentación de empujar puede parecer rentable en el corto plazo, pero la desconfianza sale más cara. Un cliente que siente que lo enredaron no solo se va: también lo cuenta. La transparencia puede convertir un poco más lento, pero construye una relación mucho más sana y durable”, concluye la docente de Areandina. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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