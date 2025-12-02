Trump lanza dura advertencia a Colombia al elevar presión militar contra el narcotráfico en la región

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a subir el tono de sus declaraciones sobre la lucha antidrogas en el Caribe y aseguró que su gobierno iniciará “muy pronto” ataques directos contra cárteles del narcotráfico dentro de territorio venezolano.
En medio de ese anuncio, lanzó una advertencia que encendió alarmas en la región: “Colombia también es susceptible de ser atacada”.
Las afirmaciones del mandatario se produjeron después de un operativo estadounidense contra lanchas que, según Washington, transportaban droga hacia su país. Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses ya identificaron rutas, redes y responsables de estas operaciones.