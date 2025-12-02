x

Trump lanza dura advertencia a Colombia al elevar presión militar contra el narcotráfico en la región

Donald Trump advirtió que Colombia también sería “susceptible de ser atacada” al anunciar que Estados Unidos iniciará operaciones directas contra cárteles en Venezuela, una declaración que elevó la tensión regional en plena ofensiva antidrogas en el Caribe.

    Trump advirtió que Colombia también podría ser objetivo en su ofensiva antidrogas. FOTO: Getty Images.
Andrea Lara
hace 8 minutos
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a subir el tono de sus declaraciones sobre la lucha antidrogas en el Caribe y aseguró que su gobierno iniciará “muy pronto” ataques directos contra cárteles del narcotráfico dentro de territorio venezolano.

En medio de ese anuncio, lanzó una advertencia que encendió alarmas en la región: “Colombia también es susceptible de ser atacada”.

Conozca: ¿Se acerca la salida de Maduro? Lo que hay detrás de la supuesta “negociación” y qué tan real es que deje el poder

Las afirmaciones del mandatario se produjeron después de un operativo estadounidense contra lanchas que, según Washington, transportaban droga hacia su país. Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses ya identificaron rutas, redes y responsables de estas operaciones.

“En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, dijo en una declaración a la prensa.

“Colombia tiene fábricas enteras de cocaína”

Minutos después, el mandatario lanzó la frase que generó mayor preocupación: “Colombia tiene fábricas enteras de cocaína; cualquier país que hace eso es susceptible de ser atacado, no solo Venezuela”.

Trump no aclaró si su advertencia obedece a un plan militar concreto o si se trata de un mensaje político para aumentar la presión sobre la administración de Nicolás Maduro, con la cual mantiene una disputa abierta.

Lea también: Una llamada, el ultimátum y la presión militar: lo que dejan ver los acercamientos entre Trump y Maduro

Las declaraciones llegan en un momento de alta tensión regional, marcado por el aumento de operaciones antidrogas de Estados Unidos en el Caribe y por los constantes señalamientos del mandatario a gobiernos vecinos.

El llamado del papa León XIV a evitar una acción militar

El pronunciamiento de Trump coincidió con un mensaje del papa León XIV, quien este martes pidió a Estados Unidos privilegiar el diálogo con Venezuela antes de considerar cualquier operación dentro de su territorio.

Siga leyendo: Estados Unidos “apenas ha comenzado” ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y Pacífico: secretario Hegseth

“Es mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión económica, pero evitando una salida violenta”, afirmó el pontífice al finalizar su primer viaje internacional, que incluyó escalas en Turquía y Líbano.

El papa León XVI también reconoció la incertidumbre sobre la posición de Washington: “las voces que vienen de Estados Unidos cambian. Por un lado, parece que ha habido una conversación entre ambos presidentes; por el otro, está ese peligro de que haya alguna operación o una posible invasión. Yo no sé más”.

