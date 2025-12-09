En una disputa por agua, Trump amenaza a México con nuevos aranceles

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer nuevos aranceles a los productos mexicanos si México no suministra más agua a Estados Unidos en virtud de un acuerdo bilateral de distribución.

Trump acusó a México de violar un tratado de 1944 según el cual Estados Unidos comparte agua del río Colorado a cambio de agua del río Bravo que atraviesa la frontera común, de 3.150 kilómetros.

“México sigue violando nuestro tratado integral sobre el agua”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, al llamar al vecino país a proporcionar más de 200 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos para finales de año, o enfrentar un arancel adicional de 5% sobre los productos mexicanos.

“Cuanto más tiempo tarde México en liberar el agua, más se perjudicarán nuestros agricultores”, añadió el presidente.

El tratado obliga a Estados Unidos a enviar cada año 1.850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado (oeste) a México.