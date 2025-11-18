Donald Trump volvió a amenazar con cambiar las sedes del Mundial 2026: “Van a tener que comportarse”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con mover algunas de las once sedes que tendrá el Mundial de 2026 en su país, todo porque algunas de ellas están gobernadas por demócratas, el partido opositor a su gobierno. “Los gobernadores van a tener que comportarse. Los alcaldes van a tener que comportarse”, aseguró Trump tras un encuentro con el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, quien le hizo “el quite” a la advertencia. Lea aquí: Gobierno Trump se opuso al veto de la Uefa contra Israel y “trabajarán” para evitar su exclusión del Mundial de 2026 La amenaza llegó luego de que se le preguntara a Trump sobre la recién elegida alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, quien se autodefine como socialista. “Si vemos que puede haber algún problema, le pediría a Gianni (Infantino) que lo traslademos a otra ciudad...“, aseguró el mandatario estadounidense.

Trump continuó con su idea: “Así que, si vemos que hay algún problema en Seattle, donde tienen una alcaldesa muy liberal, comunista... le diremos: ‘Gianni, ¿puedo decir que lo trasladaremos?’ No creo que vayan a tener ese problema. Pero trasladaremos el evento a un lugar donde sea bien recibido y seguro”. Pero no paró ahí y también se refirió al estado de California, cuyo gobernador es Gavin Newsom, uno de sus más fuertes opositores. Siga leyendo: Boletas desde US$ 60 hasta US$ 6.730 para un partido del Mundial: ¿Le alcanza? Este es el presupuesto que necesita para viajar “En el caso de California, tienes un problema. Tienes un alto índice de criminalidad y tienes un lugar que acaba de sufrir grandes incendios y todo lo demás, y no hicieron un muy buen trabajo...”, aseguró Trump sobre el estado que tendrá dos sedes en la cita mundialista del próximo año en Los Ángeles y San Francisco. “Si creemos que va a haber crimen, si somos obstruidos por el gobernador, y tal vez él no obstruya, tal vez sea grandioso. Pero me encantaría que él llamara y dijera: ‘Sabes, nos gustaría tener algo de ayuda extra’, porque si hay siquiera una señal de un problema, queremos entrar antes de que ocurra el problema”, agregó.

En el repaso por ciudades gobernadas o que serán lideradas por demócratas, Trump olvidó mencionar a Nueva York, su ciudad natal y que al igual que Seattle, también eligió a una figura que se considera socialista: Zohran Mamdani, quien llegará a la Alcaldía de la ciudad el próximo año y sucederá a otro demócrata: Eric Adams, el mandatario actual. En el MetLife, un estadio que aunque no está ubicado geográficamente en Nueva York –está en Nueva Jersey– pero que presta sus servicios a la megaurbe, se jugará la final del Mundial.

Infantino y su tibia respuesta a la propuesta de Trump

El presidente de la Fifa, quien asistió al encuentro con Trump en el despacho Oval de la Casa Blanca junto a funcionarios como los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Seguridad Nacional, Kristi Noem, le hizo el “quite” sutilmente a la amenaza del presidente de cambiar las sedes del Mundial, asegurando que cualquier ciudad de Estados Unidos se considera segura para los miles de aficionados que llegarán en el verano de 2026 a disfrutar del primer Mundial con 48 seleccionados. Le puede interesar: “Definitivamente sí”: Cristiano Ronaldo aseguró que este será su último Mundial; romperá otro récord “La seguridad es la prioridad número uno para una Copa Mundial exitosa”, respondió Infantino. “Hoy podemos ver que la gente confía en Estados Unidos... Saben que vendrán aquí y vivirán una Copa Mundial segura. Esta es la responsabilidad, por supuesto, del Gobierno, de la secretaria de Seguridad Nacional (Kristi) Noem, de todos”, agregó el presidente de la Fifa. “Y obviamente, discutiremos. Trabajamos juntos”, concluyó Infantino.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de la Fifa, Gianni Infantino; y el secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio. FOTO: Tomada de Instagram @Fifa