Trump y América Latina: el mapa de quiénes son los mandatarios aliados, críticos y rivales en la región

La segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos está cambiando la política latinoamericana. Según un análisis de CNN, el republicano ha retomado su agenda exterior con un enfoque pragmático y personalista, donde la ideología y la conveniencia pesan más que la diplomacia tradicional. En contraste con el estilo institucional de su antecesor Joe Biden, Trump ha optado por vínculos bilaterales directos, impulsados por afinidad política o por intereses concretos como la migración, la seguridad y el comercio. En América Latina, esto ha delineado un nuevo esquema de aliados, rivales y Gobiernos que intentan mantener el equilibrio frente a Washington.

Los aliados más cercanos

Entre los gobiernos más alineados con Trump sobresalen Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y Daniel Noboa en Ecuador. Los tres comparten una visión liberal en lo económico y un discurso de orden en materia de seguridad, pilares de la retórica republicana.

Milei, que ha expresado abiertamente su admiración por Trump —a quien considera “uno de los grandes líderes del mundo libre”—, mantiene un contacto fluido con la Casa Blanca. CNN recordó que el presidente estadounidense asistió a su investidura simbólica en Buenos Aires y lo ha calificado públicamente como “mi amigo y un gran presidente”.

En El Salvador, Trump encuentra en Bukele a un aliado natural. Su política de mano dura contra las pandillas y su discurso desafiante frente a organismos internacionales coinciden con la narrativa populista y nacionalista que caracteriza al republicano. Ambos comparten, además, una afinidad en el manejo directo del poder y en la defensa de las políticas migratorias restrictivas. En Ecuador, Daniel Noboa ha buscado estrechar la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Aunque mantiene una postura más moderada, su orientación proempresarial y su interés en reactivar acuerdos comerciales lo ubican dentro del grupo de mandatarios dispuestos a fortalecer la alianza con Washington.

También se suman a este bloque Santiago Peña (Paraguay) y José Raúl Mulino (Panamá), quienes ven en Estados Unidos un socio natural para el desarrollo económico y la inversión extranjera.

Relaciones frías, pero necesarias

El vínculo con Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Claudia Sheinbaum (México) se mantiene en un terreno de cautela. Ambos gobiernos representan la izquierda progresista latinoamericana y promueven agendas centradas en la justicia social y el cambio climático, temas con los que Trump ha sido abiertamente escéptico. Aun así, la relación con Brasil conserva importancia por razones económicas: Estados Unidos es el segundo socio comercial del gigante sudamericano, y ambos países mantienen intereses comunes en energía y agricultura. Según CNN, Lula ha evitado confrontaciones abiertas y busca preservar un canal diplomático pragmático pese a las diferencias ideológicas.

Con México, el panorama es más delicado. La presidenta, Claudia Sheinbaum, heredera política de Andrés Manuel López Obrador, enfrenta el desafío de mantener la cooperación migratoria y comercial sin ceder ante las presiones del republicano. Trump ha insistido en reforzar el control fronterizo y en renegociar partes del T-MEC, lo que podría tensar la relación bilateral.

Enemigos declarados

El bloque más distante de Trump lo integran Nicolás Maduro (Venezuela), Gustavo Petro (Colombia), Daniel Ortega (Nicaragua) y Miguel Díaz-Canel (Cuba). Durante su primera administración, el republicano impuso sanciones, bloqueos financieros y restricciones diplomáticas a Caracas, La Habana y Managua, bajo el argumento de “restaurar la democracia” en la región. Aunque algunos países habían empezado a normalizar sus relaciones con Washington bajo el mandato de Biden, la llegada de Trump volvió a endurecer el discurso.

En el caso de Colombia, la relación con el gobierno de Gustavo Petro atraviesa uno de sus momentos más tensos. Las críticas del presidente colombiano al modelo económico estadounidense y a las guerras internacionales impulsadas por Trump generaron fricciones desde su primera administración. CNN destaca que Washington ha reducido el tono de la cooperación política y militar, mientras Bogotá busca reforzar su papel como interlocutor con Venezuela y Cuba, países con los que Trump mantiene abierta hostilidad.

Los que optan por un punto medio

Otros mandatarios de la región intentan mantener una posición de equilibrio frente a la Casa Blanca. Bernardo Arévalo (Guatemala), Rodrigo Chaves (Costa Rica) y Gabriel Boric (Chile) representan un grupo de gobiernos que, sin alinearse con Washington ni con Pekín, priorizan el diálogo y la cooperación internacional.

Para estos países, la estabilidad económica y la atracción de inversión extranjera pesan más que las afinidades ideológicas. En el caso chileno, Boric ha moderado su discurso crítico hacia Trump, mientras que Chaves y Arévalo buscan preservar los programas de ayuda y seguridad regional financiados por Estados Unidos.

