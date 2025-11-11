Trump y América Latina: el mapa de quiénes son los mandatarios aliados, críticos y rivales en la región

La segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos está cambiando la política latinoamericana. Según un análisis de CNN, el republicano ha retomado su agenda exterior con un enfoque pragmático y personalista, donde la ideología y la conveniencia pesan más que la diplomacia tradicional.
En contraste con el estilo institucional de su antecesor Joe Biden, Trump ha optado por vínculos bilaterales directos, impulsados por afinidad política o por intereses concretos como la migración, la seguridad y el comercio. En América Latina, esto ha delineado un nuevo esquema de aliados, rivales y Gobiernos que intentan mantener el equilibrio frente a Washington.
