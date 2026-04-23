Trump anuncia extensión de tres semanas del alto el fuego entre Israel y Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que el alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará por tres semanas.
Sus declaraciones, se dan a pesar de que en el terreno se han registrado combates esporádicos que siguen generando preocupación sobre la estabilidad del acuerdo.
“El alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará por TRES SEMANAS”, afirmó Trump en una publicación en redes sociales, en medio de reuniones sostenidas con enviados de ambos países este jueves en la Casa Blanca, en un intento por mantener abiertos los canales diplomáticos.