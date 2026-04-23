Trump anuncia extensión de tres semanas del alto el fuego entre Israel y Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que el alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará por tres semanas. Sus declaraciones, se dan a pesar de que en el terreno se han registrado combates esporádicos que siguen generando preocupación sobre la estabilidad del acuerdo. “El alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará por TRES SEMANAS”, afirmó Trump en una publicación en redes sociales, en medio de reuniones sostenidas con enviados de ambos países este jueves en la Casa Blanca, en un intento por mantener abiertos los canales diplomáticos.

El mandatario también aseguró que existen “grandes posibilidades” de alcanzar un acuerdo de paz definitivo entre Israel y Líbano antes de que termine el año. Según indicó, los avances en las conversaciones han sido significativos, aunque persisten tensiones y desconfianzas históricas que dificultan una solución permanente al conflicto.

Se extiende el acuerdo

La extensión de la tregua busca dar más tiempo a las negociaciones y evitar una escalada mayor en la región, mientras la comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de los diálogos. Además, el presidente de Estados Unidos aseguró que ambas naciones acordaron extender durante este periodo el alto el fuego vigente entre Israel y Hezbollah.

Trump calificó como “muy positiva” la reunión entre los embajadores de ambos países ante el país estadounidense, que representó el segundo encuentro de alto nivel desde la semana pasada en busca de estabilizar la situación. El cese al fuego inicial, pactado por un periodo de 10 días y en vigor desde el viernes pasado, tenía previsto expirar el próximo lunes.

”Muy buena posibilidad de lograr la paz”