¡De terror! Trump anuncia arancel del 100% a películas extranjeras para “salvar” el cine estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender el debate comercial global este lunes 29 de septiembre al anunciar que impondrá un arancel del 100% a todas las películas producidas en el extranjero. El objetivo, según el mandatario, es detener lo que considera un “robo” del negocio cinematográfico a manos de otros países y recuperar empleos en Hollywood. El anuncio lo hizo a través de su red Truth Social, con un mensaje en el que aseguró: “Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como si le quitaran un caramelo a un niño".

Fiel a su estilo confrontativo, Trump apuntó contra el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, a quien calificó de "débil e incompetente" y culpable de la pérdida de empleos en el sector. Según Trump, California, hogar de Hollywood y símbolo de la industria, ha sido "especialmente afectada" por la competencia internacional.

Sin detalles sobre aplicación ni alcance de la medida

Aunque la medida ya sacudió al sector audiovisual, Trump no explicó cómo ni cuándo se aplicará el arancel. Tampoco precisó si la tarifa cubrirá únicamente las películas estrenadas en salas de cine o si también alcanzará a las producciones distribuidas en plataformas de streaming. Cabe recordar que en mayo pasado, el mandatario ya había adelantado su intención de imponer estos gravámenes y ordenó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, preparar la implementación. En esa ocasión, Trump escribió en mayúsculas: "¡QUEREMOS CINE HECHO EN ESTADOS UNIDOS, OTRA VEZ!", anticipando lo que hoy confirma como una política oficial.

