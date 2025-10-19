Trump prepara aranceles contra Colombia por presunto apoyo al narcotráfico, confirmó el senador Lindsey Graham

En plena tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, el senador estadounidense Lindsey Graham confirmó que Donald Trump impondrá aranceles a Colombia como parte de una ofensiva directa contra lo que considera “países que apoyan el narcotráfico”.
Graham explicó en su cuenta de X que sostuvo una “muy buena conversación” con Trump, en la que este le anunció que “atacará a Colombia no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: en el bolsillo”. Según el legislador republicano, las tarifas punitivas se darán a conocer en cuestión de horas, como parte de una estrategia que —dijo— busca castigar a los países que, a juicio de Washington, permiten que el narcotráfico prospere. “Quienes sigan involucrados en el narcoterrorismo contra Estados Unidos pagarán un precio muy alto. ¡Bien hecho, presidente Trump!”, escribió.