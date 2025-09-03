x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tensión en el Caribe: EE. UU. defiende ataque a barco vinculado a Venezuela y niega que sea “montaje con IA”

EE. UU. afirmó haber hundido un barco con drogas salido de Venezuela y matado a 11 tripulantes. Trump mostró un video del ataque, pero Maduro denunció que era un montaje con inteligencia artificial. Conozca las declaraciones de la Casa Blanca.

  • Trump mostró un video del ataque a un barco venezolano y negó que fuera creado con IA. Imagen: AFP.
    Trump mostró un video del ataque a un barco venezolano y negó que fuera creado con IA. Imagen: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 44 minutos
bookmark

El presidente Donald Trump confirmó el martes que fuerzas estadounidenses destruyeron en aguas internacionales un barco que había zarpado de Venezuela. Según dijo, la nave estaba tripulada por miembros del Tren de Aragua, grupo que su administración designó como organización terrorista.

“Había enormes cantidades de droga que iban a entrar a nuestro país para matar a mucha gente. Ahora esos 11 narcotraficantes ya no están con nosotros”, declaró Trump, al defender la operación como una advertencia a los carteles latinoamericanos. El mandatario agregó que “cuando vean esa grabación, van a decir: ‘Mejor no lo intentamos’”, en referencia al video del ataque que compartió en redes sociales y que Caracas acusa de haber sido creado con inteligencia artificial.

Conozca: ¿Venezuela ya desplegó misiles para responderle a EE. UU.? Ojo que video de un ejercicio militar no es actual

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó esa versión y aseguró que la operación fue precisa y planificada. “Sabíamos exactamente quién estaba en ese barco, qué estaban haciendo y a quién representaban, y era el Tren de Aragua... tratando de envenenar a nuestro país con drogas ilícitas”, dijo en entrevista con Fox News. El funcionario negó que el video divulgado fuera un montaje y advirtió que más acciones podrían venir. “Este es un día diferente: esos 11 narcotraficantes ya no están con nosotros y cualquiera que intente traficar en esas aguas sufrirá el mismo destino”, señaló.

La respuesta de Venezuela: “video falso y guerra encubierta”

Desde Caracas, el ministro de Comunicación Freddy Ñáñez aseguró que el video difundido por Trump fue creado con inteligencia artificial. “Parece un montaje para justificar la agresión”, escribió en redes sociales, acusando a Marco Rubio de “empujar a la guerra”. Por su parte, Nicolás Maduro calificó al secretario de Estado como un “señor de la guerra” y acusó a Washington de querer “manchar de sangre” las manos de Trump para justificar un cambio de régimen en Venezuela.

Debate sobre legalidad y críticas internacionales

La acción militar despertó cuestionamientos sobre su legalidad. Expertos en derecho internacional recordaron que la ejecución de civiles en aguas internacionales fuera de un conflicto armado viola principios básicos de la legislación internacional.

En el Congreso de EE. UU., legisladores demócratas exigieron explicaciones a la Casa Blanca por la falta de transparencia. El presidente colombiano Gustavo Petro, presidente de Colombia, calificó el operativo como “un asesinato” y criticó que se mate a quienes transportan droga en lugar de capturarlos.

Escalada en el Caribe

La tensión militar en la región ya venía en aumento. El mes pasado, Trump ordenó reforzar la presencia naval en el Caribe con varios buques de guerra para frenar a los carteles latinoamericanos. En respuesta, Maduro desplegó tropas y drones en su litoral y llamó a las milicias civiles a mantenerse en “máxima alerta”.

Hegseth fue directo sobre el trasfondo político: “Maduro tiene que decidir si sigue comportándose como un capo de la droga”.

Lea también: Tras ataque en el Caribe, Maduro acusa a Trump y Rubio de buscar el petróleo y amenaza con “lucha armada” ante una invasión

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida