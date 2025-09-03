Tensión en el Caribe: EE. UU. defiende ataque a barco vinculado a Venezuela y niega que sea “montaje con IA”

El presidente Donald Trump confirmó el martes que fuerzas estadounidenses destruyeron en aguas internacionales un barco que había zarpado de Venezuela. Según dijo, la nave estaba tripulada por miembros del Tren de Aragua, grupo que su administración designó como organización terrorista.

“Había enormes cantidades de droga que iban a entrar a nuestro país para matar a mucha gente. Ahora esos 11 narcotraficantes ya no están con nosotros”, declaró Trump, al defender la operación como una advertencia a los carteles latinoamericanos. El mandatario agregó que “cuando vean esa grabación, van a decir: ‘Mejor no lo intentamos’”, en referencia al video del ataque que compartió en redes sociales y que Caracas acusa de haber sido creado con inteligencia artificial.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó esa versión y aseguró que la operación fue precisa y planificada. “Sabíamos exactamente quién estaba en ese barco, qué estaban haciendo y a quién representaban, y era el Tren de Aragua... tratando de envenenar a nuestro país con drogas ilícitas”, dijo en entrevista con Fox News. El funcionario negó que el video divulgado fuera un montaje y advirtió que más acciones podrían venir. “Este es un día diferente: esos 11 narcotraficantes ya no están con nosotros y cualquiera que intente traficar en esas aguas sufrirá el mismo destino”, señaló.