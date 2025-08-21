Trump buscaría enviar a la cárcel a quienes quemen la bandera estadounidense, un acto de protesta protegido por la Corte Suprema

Donald Trump planea una orden ejecutiva para que su administración revise los casos de quema de banderas en Estados Unidos y evalúe si es posible presentar cargos por otros delitos relacionados.
La medida reabriría un debate que parecía zanjado desde 1989, cuando la Corte Suprema dictaminó que incinerar la bandera es un acto de protesta amparado por la libertad de expresión.
Según reveló el medio estadounidense NewsNation, la medida buscaría que el Departamento de Justicia determine si es posible presentar cargos por delitos como alteración del orden público, conducta desordenada o incluso violaciones ambientales. Dos funcionarios de la administración citados por el medio confirmaron que la estrategia se centraría en aplicar leyes indirectas.