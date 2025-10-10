x

¿Trump, dolido por el Nobel? La Casa Blanca afirma que premio a María Corina Machado puso “la política por encima de la paz”

Desde su regreso a la Presidencia de EE. UU., Trump había insistido en que merecía el Nobel y por eso, había emprendido una campaña para ganarse el premio a expensas de la paz en la Franja de Gaza. María Corina Machado le agradeció tras saber que era la ganadora de este reconocimiento.

  • La venezolana María Corina Machado y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eran dos de los candidatos al Nobel de Paz de 2025. La líder opositora, que no figuraba entre las favoritas, se quedó con el reconocimiento. FOTOS: Cortesía y Getty
Agencia AFP
hace 12 minutos
La Casa Blanca estimó el viernes que el comité del premio Nobel tomó una decisión que puso la política por encima de la paz al otorgar ese reconocimiento a la líder opositora venezolana María Corina Machado en lugar del presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense expresó en los últimos días su deseo de ganar el premio Nobel de la Paz, en momentos que negociaba un acuerdo entre Israel y el movimiento palestino Hamás sobre Gaza. El acuerdo se firmó el jueves.

En video: Susurros y un papelito al presidente de EE. UU.: del 9/11 de Bush, al anuncio del fin del conflicto en Gaza de Trump

“El presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”, escribió en X el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung. “El comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz”.

“Tiene el corazón de un humanitario, y nunca habrá nadie como él, capaz de mover montañas con la fuerza pura de su voluntad”, añadió Cheung.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump había insistido numerosas veces en que merecía el Nobel por su papel en la resolución de numerosos conflictos.

Trump reiteró su afirmación en la víspera del anuncio del premio de la paz, diciendo que su mediación en la primera fase de un alto el fuego en Gaza esta semana fue la octava guerra que había terminado desde que volvió a la Casa Blanca.

“Sea lo que sea que hagan, está bien. Sé esto: no lo hice por eso, lo hice porque he salvado muchas vidas”, explicó.

En su primer mensaje tras el anuncio del Comité Noruego del Nobel, María Corina Machado agradeció al presidente Trump y al “pueblo de los Estados Unidos” por el reconocimiento obtenido este viernes por su lucha en la defensa de la democracia en Venezuela.

Siga leyendo: Los confusos mensajes de Petro para reconocer el Nobel de María Corina Machado: ¿le quiso “bajar la caña”?

Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la Libertad y la democracia. ¡Venezuela será libre!”, escribió le nueva Nobel de Paz en su cuenta de X.

Los expertos en el Premio Nobel en Oslo habían insistido en los días previos al anuncio del viernes que Trump no tenía posibilidades, ya que sus políticas de “América Primero” contravienen los ideales del Premio de la Paz, según los términos establecidos en el testamento de Alfred Nobel de 1895.

