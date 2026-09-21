¡Trump se quedó sin cámaras! La prensa ya no cubrirá sus actos tras polémica censura a CNN y otros medios

Las principales cadenas televisivas de Estados Unidos anunciaron este lunes, 21 de septiembre, que dejan de cubrir de forma conjunta los actos públicos del presidente Donald Trump en solidaridad con CNN, que junto a los medios MS NOW y Politico fueron vetados por la Casa Blanca. CNN, MS Now y Politico interpusieron por su parte una demanda judicial contra el gobierno Trump, al que acusan de querer coartar la libertad de prensa. En contexto: Polémica en la Casa Blanca: Trump vetó a CNN, Politico y MS NOW Trump anunció el viernes, 18 de septiembre, que prohibía el acceso de estos tres medios a la Casa Blanca como castigo por difundir lo que él considera “noticias falsas”. En reacción, las emisoras CBS, ABC, NBC y Fox anunciaron que dejarán de cubrir por turnos las actividades públicas del presidente, como hacían junto a CNN.

Esa filmación de forma conjunta se conoce en inglés como “pool”, modalidad en la que el medio designado luego comparte el material con el resto de medios de comunicación. La cobertura televisiva de la agenda presidencial es una de las principales tareas periodísticas en Washington, y su ausencia impacta tanto a los medios como a la propia Casa Blanca. Ex estrella televisiva, Trump es un crítico feroz de los medios, a los que acusa de presentar una imagen negativa de su mandato. Pero el presidente reconoce que vive de forma permanente pendiente de las pantallas. Trump recibe asiduamente a ese “pool” de medios en el Despacho Oval, donde acepta preguntas de todo tipo y aprovecha para criticar o incluso burlarse de los periodistas presentes, a menudo en directo. Lea más: Trump amenaza con demoler el Kennedy Center por no llevar su nombre y escala su disputa cultural a los museos

CNN y los otros medios vetados alegan que el Gobierno no puede decidir qué publica la prensa

Los tres medios afectados anunciaron su demanda judicial para “defender el principio de que el Gobierno no decide lo que la prensa informa o publica”. Este veto presidencial no cumple “los requisitos mínimos del debido proceso: notificación previa basada en criterios claros y la oportunidad de ser escuchados” explica la demanda, consultada por la AFP. “El Presidente no oculta que su prohibición castiga un derecho a la libertad de expresión que está protegido, declarando expresamente que decidió vetar a CNN, MS NOW y Politico por su cobertura ‘acumulativa’ durante los últimos dos años”, añade el documento judicial, presentado en Washington. En un mensaje en su red Truth Social este lunes, Trump reiteró sus acusaciones y aseguró que lleva a cabo una ofensiva contra las ”NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como un cáncer” en Estados Unidos.

“Esto es una amenaza para nuestra seguridad nacional y debe detenerse, ¡AHORA!”, añadió. Trump aseguró, citando unos supuestos estudios de medios, que su gobierno tiene una cobertura negativa cercana al 100%, sin dar más detalles. Conozca: Xi Jinping y Trump se reunirán esta semana en EE. UU.: comercio, IA y Taiwán estarán sobre la mesa

Trump y la prensa mantienen un enfrentamiento constante por la cobertura de su gobierno

La libertad de prensa está garantizada en Estados Unidos por la Primera Enmienda de la Constitución. “Los medios no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIÓN y MENTIRAS cuando están cubriendo al presidente de Estados Unidos” explicó Trump para justificar su acción el pasado viernes. “La Casa Blanca no está llevando a cabo un ataque contra la prensa libre, algo que valoro profundamente”, reiteró Trump este lunes. El republicano, de 80 años, ha advertido que otros medios podrían afrontar un destino similar, sin mencionar cuáles. Trump achaca desde hace años a medios como CNN haber ayudado a propagar las acusaciones de que estaba confabulado con Rusia durante su primer mandato como presidente. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Durante ese mandato le vetó al periodista Jim Acosta, de es cadena televisiva, pero luego la justicia obligó a la Casa Blanca a restituirle el acceso en cuestión de días. Acosta acabó abandonando CNN, como otros periodistas de la cadena. Recientemente el mandatario arremetió en público contra otra periodista estrella de CNN, Kaitlan Collins, a la que recriminó entre otras cosas que “nunca sonríe”. No se vaya sin leer: Ella es Alejandra Jaramillo, la periodista colombiana de CNN expulsada de la Casa Blanca por Trump Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Donald Trump prohibió el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca? Trump anunció el veto como castigo por difundir lo que considera “noticias falsas”. El presidente también cuestionó la cobertura que estos medios han hecho de su gobierno. ¿Qué es el sistema de cobertura conjunta o “pool” de la prensa en Estados Unidos? El “pool” es una modalidad en la que un medio de comunicación designado graba las actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios. Las principales cadenas anunciaron que dejarán de participar por turnos en esta cobertura.

¿Por qué Donald Trump prohibió el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca? Trump anunció el veto como castigo por difundir lo que considera “noticias falsas”. El presidente también cuestionó la cobertura que estos medios han hecho de su gobierno. ¿Qué es el sistema de cobertura conjunta o “pool” de la prensa en Estados Unidos? El “pool” es una modalidad en la que un medio de comunicación designado graba las actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios. Las principales cadenas anunciaron que dejarán de participar por turnos en esta cobertura.