Trump confirma la muerte de Charlie Kirk: el activista conservador fallece tras atentado

La magia de la inteligencia artificial llegó a la música: el cantante ecuatoriano Juan Fernando Velasco sorprendió al mundo al revivir en concierto a Julio Jaramillo, recreando su voz e imagen para cantar a dúo clásicos inolvidables.

Pero no es el único caso: la tecnología también ha traído de vuelta a leyendas como Tupac en Coachella, la despedida de Kiss con avatares digitales, y el espectáculo inmersivo de ABBA Voyage en Londres.