Trump confirma la muerte de Charlie Kirk: el activista conservador fallece tras atentado

El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 31 minutos
El activista conservador Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y cercano aliado de Donald Trump, falleció tras ser baleado en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, como parte de su gira “American Comeback Tour”. El presidente Donald Trump confirmó su muerte en Truth Social, lamentando la pérdida de este “grande, e incluso legendario” líder, quien “entendió y tuvo el Corazón de la Juventud en los Estados Unidos de América mejor que nadie”, y ordenando que las banderas estadounidenses ondearan a media asta en su honor.

