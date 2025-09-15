x

Video: Trump confirmó segundo ataque de Estados Unidos contra lancha con “narcoterroristas de Venezuela”, hay tres muertos

El presidente estadounidense hizo el anuncio a través de sus redes sociales compartiendo imágenes del ataque a la embarcación.

  El presidente Donald Trump anunció que seguirán los ataques contra embarcaciones en el Caribe. Foto: Tomada de video / TheWhitHouse
    El presidente Donald Trump anunció que seguirán los ataques contra embarcaciones en el Caribe. Foto: Tomada de video / TheWhitHouse
Agencia AFP
hace 11 minutos
bookmark

Estados Unidos lanzó un ataque contra una lancha y mató a tres personas a bordo en el Caribe, anunció este lunes el presidente Donald Trump, que aseguró que los fallecidos eran “narcoterroristas de Venezuela”.

“Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de los Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque (...) contra cárteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos”, indicó Trump en su red Truth Social.

Lea también: Régimen en Venezuela sería el principal objetivo militar de EE. UU., según The New York Times

El mensaje de Trump es acompañado por un corto video en color en el que se ve una lancha de grandes dimensiones en alta mar, inmóvil, y luego una explosión que la destruye completamente. En el video, que parece ser de vigilancia, se observa al menos una persona dentro de la embarcación.

Las fuerzas navales y aéreas estadounidenses desplegadas en el Caribe ya abatieron una lancha, en movimiento, hace casi dos semanas, con un balance de 11 muertos, “narcoterroristas” según el mandatario republicano.

“Ninguna fuerza estadounidense resultó dañada en este ataque”, aseguró Trump este lunes, tras advertir de nuevo a los narcotraficantes que si insisten en transportar drogas, “LOS CAZAREMOS”.

Espere ampliación...

*Con información de AFP

