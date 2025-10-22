Trump convierte la Casa Blanca en su palacio dorado y provoca indignación por borrar su legado cultural: “Un infierno a lo Ceaușescu”

En los últimos días, el presidente Donald Trump ha sido señalado de borrar el diseño cultural de la Casa Blanca debido a su estilo poco ortodoxo en las reformas estéticas que está realizando. El mandatario literalmente está demoliendo partes de su residencia presidencial para dar inicio a la construcción de un nuevo y enorme salón de baile, cuyo costo ascenderá a 250 millones de dólares.
Sin embargo, lejos de generar admiración por su gusto “ostentoso”, ha provocado la furia de historiadores y comentaristas, quienes no soportan ver cómo algunas antigüedades han sido reemplazadas por elementos dorados. Además, observan con asombro la incorporación de espejos dorados y la retirada de la famosa hiedra sueca que llevaba décadas sobre la repisa de la chimenea, uno de los símbolos más emblemáticos de la Casa Blanca.
Trump ahora cuenta con una nueva repisa decorada con cinco adornos de plata dorada que le fueron regalados a Eisenhower, el 34.º presidente de Estados Unidos por el Partido Republicano. También se observan dos cestas estilo Imperio de Nixon y dos centros de mesa de bronce dorado encargados por James Monroe, quinto presidente de Estados Unidos, a orfebres de París.