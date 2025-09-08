Trump deberá pagar USD 83 millones por difamar a una periodista

Un tribunal federal de apelaciones en Nueva York confirmó este lunes la millonaria condena contra Donald Trump por difamar a la periodista y escritora E. Jean Carroll, a quien la justicia determinó que agredió sexualmente en los años noventa. El fallo ratifica la multa de 83,3 millones de dólares impuesta en enero de 2024 por un jurado, que consideró que el presidente actuó con malicia en sus declaraciones contra Carroll.

La compensación incluye 65 millones en daños punitivos, 7,3 millones por daños compensatorios y 11 millones destinados a reparar la reputación de la escritora, de 81 años, quien demandó a Trump en 2019 tras ser llamada “enferma mental” y desestimada públicamente por él.