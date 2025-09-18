Trump declarará como “organización terrorista” al movimiento antifascista de extrema izquierda Antifa; hay polémica en EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que designará como “una organización terrorista” a Antifa, una red difusa de activistas de izquierda radical que se definen de antifascistas.
Trump ha culpado durante años a Antifa de diversas acciones violentas, desde enfrentamientos con la policía hasta de estar detrás de la asonada contra el Capitolio del 6 de enero de 2021, cuyo objetivo era bloquear la certificación de la victoria electoral de su rival, el demócrata Joe Biden.
“Me complace informar a nuestros numerosos patriotas estadounidenses que voy a designar a ANTIFA” como “organización terrorista importante”, declaró en su cuenta de Truth Social.