x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Trump declarará como “organización terrorista” al movimiento antifascista de extrema izquierda Antifa; hay polémica en EE. UU.

El presidente Donald Trump arremetió contra el movimiento descentralizado conocido como Antifa que agrupa a colectivos e individuos de izquierda radical que se oponen al fascismo, al racismo y a los movimientos de extrema derecha.

  • Antifa, una red descentralizada de colectivos antifascistas, volvió a estar bajo la lupa del presidente Donald Trump en Estados Unidos. FOTO: izquierdaweb.com
    Antifa, una red descentralizada de colectivos antifascistas, volvió a estar bajo la lupa del presidente Donald Trump en Estados Unidos. FOTO: izquierdaweb.com
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que designará como “una organización terrorista” a Antifa, una red difusa de activistas de izquierda radical que se definen de antifascistas.

Trump ha culpado durante años a Antifa de diversas acciones violentas, desde enfrentamientos con la policía hasta de estar detrás de la asonada contra el Capitolio del 6 de enero de 2021, cuyo objetivo era bloquear la certificación de la victoria electoral de su rival, el demócrata Joe Biden.

“Me complace informar a nuestros numerosos patriotas estadounidenses que voy a designar a ANTIFA” como “organización terrorista importante”, declaró en su cuenta de Truth Social.

El mandatario calificó a ese movimiento como un “desastre” y una organización “enferma, peligrosa, radical de izquierda”.

Trump amenazó con imponer esta designación el lunes después de que un alto funcionario de la Casa Blanca, Stephen Miller, prometió que el gobierno desmantelará un supuesto “gran movimiento terrorista interno” que vinculó con el asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk.

Trump informó que también va a recomendar encarecidamente que quienes financien a Antifa “sean investigados”.

Puede leer: Suspendieron el famoso programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Charlie Kirk y Donald Trump lo celebró

Un análisis del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos realizado en 2020 señaló que Antifa no tiene un líder ni una organización a nivel nacional y parece estar formada por “grupos e individuos independientes, radicales y con ideas afines”.

La Casa Blanca no ha precisado todavía cómo podría implementarse esta designación.

El mandatario republicano ya amenazó con implementar esta medida durante su primer mandato (2017-2021).

La aplicación de la ley federal en Estados Unidos incluye la lucha contra el terrorismo interno en sus competencias, pero Estados Unidos no tiene una lista de “organizaciones terroristas internas”.

El nombre de Antifa tiene sus raíces en los grupos socialistas de Alemania en 1930 que se oponían a Hitler. Tiene un historial de enfrentamientos con grupos de derecha y de participación en actos de desobediencia civil.

Sus miembros, a menudo vestidos completamente de negro, protestan contra el racismo, los valores de extrema derecha y lo que ellos consideran como fascismo, y afirman que las tácticas violentas a veces están justificadas como defensa propia.

Así va la investigación por el asesinato de Charlie Kirk en EE. UU.

Avanza la investigación por el asesinato del influencer conservador estadounidense Charlie Kirk. Los rastros de ADN hallados en la escena del crimen coinciden con el sospechoso Tyler Robinson, declaró el director del FBI, Kash Patel.

Robinson, de 22 años, se entregó a la policía tras una persecución de 33 horas y se espera que sea acusado formalmente por el asesinato.

Las autoridades dijeron que el sospechoso utilizó un rifle de francotirador para matar a Kirk con una sola bala en el cuello, desde una azotea, durante un evento el pasado miércoles.

Patel también habló de una nota que se cree que Robinson escribió antes del crimen.

La nota decía “básicamente... ‘tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk’, y voy a aprovecharla. Esa nota fue escrita antes del tiroteo”, explicó Patel.

“Aunque fue destruida, hemos encontrado evidencia forense de la nota” en el hogar familiar del presunto asesino, dijo el director del FBI.

Kirk, un estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point.

Kirk utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero, y difundía fragmentos de sus interacciones en debates durante sus numerosos eventos universitarios.

A medida que avanzan las investigaciones se afianza la teoría de que otras personas conocían que Robinson iba a pasar a la acción, según las autoridades.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida