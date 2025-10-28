Trump defendió bombardeos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico: “No estaban pescando”, ¿indirecta a Petro?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió los ataques que su país está llevado a cabo contra embarcaciones que supuestamente están cargadas con droga en el mar Caribe y el océano Pacífico.
Desde Japón, donde adelanta una visita de Estado, el presidente norteamericano rechazó las críticas de detractores como el presidente colombiano Gustavo Petro, quien ha asegurado que los bombardeos realizados por el Ejército estadounidense en el Caribe han matado a pescadores y no a narcotraficantes.