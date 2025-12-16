No bastó la disculpa: Trump demandó a la BBC por 10.000 millones de dólares por la edición engañosa de un discurso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el lunes una demanda en la que reclama al menos 10.000 millones de dólares a la BBC de Londres por la edición de su discurso de 2021 a sus partidarios antes del asalto al Capitolio que fue presentado en un programa.
La demanda, presentada en un tribunal federal en Miami, reclama “daños por un monto no inferior a 5.000 millones de dólares” por cada uno de los dos cargos contra la cadena británica por presunta difamación y violación de la Ley de Prácticas Engañosas y Desleales de Florida.
Trump, de 79 años, había dicho antes que la demanda era inminente, al afirmar que la BBC “puso palabras” en su boca cuando la cadena emitió la pieza audiovisual.