La BBC se juega su credibilidad y prestigio por manipulación de discurso de Trump: ¿se retractará o aceptará millonaria demanda?

La amenaza de demanda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la radiotelevisión pública británica, BBC, que hace un año emitió un documental con un discurso editado del entonces candidato presidencial, parece escalar rápidamente a una polémica entre estados.
El mandatario estadounidense amenaza con demandar por 1.000 millones de dólares por difamación al reconocido medio de comunicación público del Reino Unido si este no se retracta antes de este viernes por haber manipulado fragmentos de un discurso suyo del 6 de enero de 2021 durante el asalto al Capitolio.
La BBC confirmó la recepción de la demanda y aseguró que “examina la carta y responderemos directamente a su debido tiempo”.