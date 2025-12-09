x

Trump insiste en que Maduro “tiene los días contados” en Venezuela

El mandatario estadounidense respondió a esta pregunta en medio de una entrevista en la que también defendió los ataques a las narcolanchas en el Caribe y el Pacífico y aseguró que tomaría medidas similares contra cárteles de la droga de México y Colombia.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse al líder del régimen venezolano Nicolás Maduro, a quien está cercando con un despliegue militar en aguas del Caribe. FOTOS: Getty
Europa Press
hace 1 hora
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a subir el tono con respecto a Venezuela y le advirtió a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de que tiene “los días contados”. Además, reiteró que los ataques contra supuestos narcotraficantes en aguas del Caribe “pronto” se llevarán a cabo también por tierra.

Lea aquí: 200 millones de dólares y amnistía para funcionarios del régimen: lo que le pidió Maduro a Trump para salir de Venezuela

“Sus días están contados”, dijo Trump cuando se le insistió en una entrevista para el periódico Politico, una respuesta que también dio un mes atrás en otra entrevista cuando le preguntaron si el líder del régimen venezolano tenía los días contados, en ese momento el presidente estadounidense solo respondió con un “sí”.

Trump, asimismo, se negó a responder si Washington finalmente dará el paso de invadir Venezuela para llevar a cabo estos planes, alegando la supuesta hostilidad por parte del citado medio en su cobertura sobre él. “No quiero hablar contigo de estrategia militar”, expresó.

Trump aprovechó para elogiar a la parte “próspera” de la inmigración de Venezuela, aquella que votó por él mayoritariamente, remarcó, no sin antes acusar a Maduro de haber enviado a otros, principalmente “presos” y personas ingresadas “en instituciones psiquiátricas”, a Estados Unidos con el beneplácito del expresidente Joe Biden.

“Nos envió a millones de personas, muchas de prisiones, muchos narcotraficantes, jefes de la droga, de instituciones psiquiátricas (...) Los envió a nuestro país, donde teníamos un presidente muy estúpido. (...) Biden tiene un cociente intelectual bajo, especialmente ahora”, dijo sobre su antecesor en el cargo.

Siga leyendo: ¿Maduro, realmente asustado? Cambia hasta de cama y celular por presiones de Trump

Trump también elogió al secretario de Defensa (o Guerra), Pete Hegseth, y a los ataques sobre supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico y aseguró que gracias a ellos se está salvando la vida de 25.000 estadounidenses.

Según el presidente de Estados Unidos, “en promedio”, cada una de esas embarcaciones mata a 25.000 estadounidenses y si bien afirmó que no le gusta tener que llegar al extremo de bombardearlas, las cifras, insistió, le dan la razón. “La cantidad de drogas que entran por mar se ha reducido en un 92 por ciento y estoy tratando de averiguar quiénes son esos del ocho por ciento”, apuntó.

“Ya nadie quiere traer barcos cargados de droga a Estados Unidos”, se jactó Trump, quien aseguró que tomaría medidas similares contra los cárteles de la droga de México o Colombia, después de que durante la entrevista le hayan señalado que gran parte de la droga que llega a Estados Unidos procede de esos dos países y no de Venezuela.

Por otro lado, ha restado importancia al indulto concedido al expresidente hondureño acusado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández, y descartó que haya podido dar un mensaje equivocado a los traficantes de drogas.

Le puede interesar: Familia del pescador de Santa Marta muerto en bombardeo en el Caribe llevó el caso ante la CIDH y denunció al gobierno Trump

“No lo conozco, sé muy poco de él”, reconoció Trump, quien también admitió que le concedió el indulto en base a las teorías de que Hernández fue víctima de una trampa de los expresidentes Barack Obama y Joe Biden.

“Él era el presidente del país, el país trafica con drogas, como probablemente se podría decir de todos los países, y por ser presidente, le dieron 45 años de prisión. Hay mucha gente luchando por Honduras, gente muy buena que conozco. Y creen que lo trataron fatal, y me pidieron que lo hiciera”, contó.

