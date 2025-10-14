Estados Unidos desarmará a Hamas si se niega a hacerlo, advierte Trump

“Desarmaremos” a Hamás, incluso con el uso de la violencia si es necesario, advirtió el martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la perspectiva de que el grupo islamista se niega a entregar las armas voluntariamente.
"Si ellos no se desarman, los desarmaremos nosotros. Y eso sucederá rápidamente y, quizás, violentamente", afirmó el republicano en la Casa Blanca un día después de haber visitado Oriente Medio para celebrar el alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.