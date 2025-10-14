Estados Unidos desarmará a Hamas si se niega a hacerlo, advierte Trump

"Si ellos no se desarman, los desarmaremos nosotros. Y eso sucederá rápidamente y, quizás, violentamente" , afirmó el republicano en la Casa Blanca un día después de haber visitado Oriente Medio para celebrar el alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza .

“Desarmaremos” a Hamás, incluso con el uso de la violencia si es necesario, advirtió el martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ante la perspectiva de que el grupo islamista se niega a entregar las armas voluntariamente.

Hablé con Hamás y les dije “van a desarmarse”, y ellos dijeron “sí señor, vamos a desarmarnos”, dijo Trump al explicar que transmitió el mensaje al grupo “a través de mi gente” en lugar de hacerlo con contactos directos.

El líder republicano no dio más detalles sobre cómo pretendiente llevó a cabo el desarme de Hamás, a quienes da un plazo “razonable” para entregar las armas, sin precisar un período de tiempo concreto.

Trump recordó también que para avanzar en su plan de paz es necesario que Hamás entregue a Israel los cuerpos de rehenes fallecidos que permanecen en Gaza.

"Los 20 rehenes ya están de vuelta y se sienten bien como se esperaba. Se ha liberado una gran carga, pero el trabajo no está terminado. Los muertos no han sido retornados como se prometió”, escribió Trump en su red Truth Social.