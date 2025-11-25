Trump evalúa llamada con Maduro en medio de creciente presión militar en el Caribe

El portal estadounidense Axios informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera mantener una conversación telefónica con el mandatario venezolano Nicolás Maduro. La información, basada en fuentes anónimas dentro de su Administración, señala que la llamada aún no tiene fecha y permanece en una etapa preliminar de planificación.

De acuerdo con el medio, Trump ha comentado a sus asesores su intención de hablar con Maduro. Un funcionario citado por Axios aseguró que no existe una operación en marcha contra el líder venezolano: “Nadie planea entrar y dispararle o secuestrarlo en este momento. No diría que nunca vaya a ser así, pero ese no es el plan por ahora”.

La revelación surge en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas. En semanas recientes, medios estadounidenses reportaron que la campaña de presión de la Casa Blanca —que incluye un amplio despliegue militar en el Caribe desde el verano— habría entrado en una nueva etapa que contemplaría acciones encubiertas contra el régimen venezolano.