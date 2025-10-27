¿Tercer mandato? Esto dijo Trump sobre la idea de elegirse para un tercer periodo presidencial en EE. UU.

Donald Trump volvió a referirse este lunes a su idea de reelegirse para un tercer mandato como presidente de Estados Unidos en 2028, algo que la Constitución le impide.
“Me encantaría hacerlo. Tengo mis mejores números (en las encuestas). Es tremendo”, dijo el mandatario a los periodistas que viajan con él a bordo del Air Force One antes de llegar a Japón.
Sin embargo, el mandatario aseguró que, aunque pudiera, “no lo haría. Creo que es demasiado ingenioso. Sí, lo descartaría porque es demasiado ingenioso. Creo que a la gente no le gustaría. Es demasiado ingenioso. No estaría bien”.